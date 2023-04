Capitaine Frédéric COMBE



Commandant de Bord SMUH TA TP sur Dauphin AS 365 N/N3 et AS 350 B2/B3E depuis mars 2015 en Guyane Française.

4265 heures de vols.



Pilote Commandant de Bord sur Hélicoptères lourds et légers.

Expertises en vols techniques.



Pilote qualifié Alouette II (110h), Gazelle SA 341/342 L&M (2325h), FENNEC AS 555 (851h) et PUMA SA 330 (618h). PP & PPH AS355 N/E/F/F1/F2, CPL H inférieur et supérieur à 3 Tonnes175, VFR Nuit.



Militaire durant 30 ans, en charge du bureau des personnels navigants et techniques de la 2° Escadrille de Maintenance Hélicoptères, j'ai quitté mes fonctions au sein de l’institution militaire pour me reconvertir dans le secteur privé. Outre mes fonctions de chef de bureau, j’étais en charge de l’expertise en vol de toute la flotte bimoteur de type Fennec AS 555 et Puma SA 330 de la Base école Général Lejay. Reconnu en tant que manager confirmé, les différentes fonctions que j’ai exercées m’ont permis d’acquérir une large autonomie, une grande rigueur professionnelle, ainsi qu’une rapide capacité d’adaptation.



Repositionné dans le secteur civil, je suis en recherche des entreprises qui me permettront de pouvoir associer mes compétences éclectiques aux challenges de demain quelque soit le domaine, aéronautique, défense, sécurité…au niveau d’exigence ayant animé mon parcours militaire.



Disponible, à l'écoute d'opportunités en famille et hors métropole, vous pouvez compter sur ma loyauté comme mon dévouement en gage de réussite de toutes missions que vous pourriez me confier. Mobile, motivé, volontaire ayant le sens des relations humaines comme du travail en équipe, je suis particulièrement intéressé pour servir en famille à l’étranger.



Je vous remercie de votre visite et reste disponible pour tous renseignements.

 06 94 28 69 28

 mailto:so.fred.cbe@aol.fr



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Sécurité incendie / secourisme

Chariot élévateur Cat 3

Facteurs Humains/ CRM

Norme ISO 9001 auditeur interne

Expertise technique