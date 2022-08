Geoffroy BERTHIER

J'ai effectué un double diplôme Ecole de Commerce - Sciences Politiques, où je me suis respectivement spécialisé en Stratégie et Ressources Humaines, et en Intelligence Economique.

L'intelligence économique est la maîtrise concertée de l'information et de la coproduction de connaissances nouvelles. Elle est l'art de détecter les menaces et les opportunités en coordonnant le recueil, le tri, la mémorisation, la validation, l'analyse et la diffusion de l'information utile ou stratégique à ceux qui en ont besoin. Elle impliquera une protection adaptée à tous les stades de son élaboration : acquisition, traitement, exploitation. Pour l'essentiel, l'intelligence économique est un cycle d'informations dont la finalité est la production de renseignements stratégiques et tactiques à "haute valeur ajoutée" .



