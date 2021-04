Georges KHOURY

Certains voient les choses telles quelles sont et se disent pourquoi donc ?

Dautres voient les choses telles quelles pourraient être et se disent pourquoi pas !

J'appartiens à cette 2ème catégorie.



Je suis à la recherche d'une mission ou d'un travail. Dans le domaine commercial ou informatique.

Étant polyvalent, parlant aussi anglais et espagnol, je reste ouvert à toute proposition.

Totalement mobile en national comme à l'international.



J'ai mené durant mes années d'expérience différentes missions:

1) Commercial: dans divers secteurs comme la vente de TV HIFI Immobilier et matériel informatique;

2) Gérant: de magasin: Achats et Ventes - Gestion du magasin - Management et formation de léquipe de vente;

3) Technico-commercial: Vente de produits pharmaceutiques aux officines et parapharmacies;

4) Technicien et commercial en informatique: Assistance informatique - Formation Déploiement - Assistance et Soutien aux utilisateurs (professionnels et particuliers) - installation et maintenance de pc, composants, et logiciels - Installation et maintenance de pc, composants, et logiciel;



Chez DASSAULT AVIATION (Mérignac) (8ans)

A la Mairie de Bordeaux (Bordeaux) (3ans)

Chez France Telecom (Mérignac) (2ans)



5) Gérant: de ma société ensuite: clientèle de professionnels et de particuliers - prospection et développement de clientèle proposer Assistance informatique - Formation Déploiement Audit Accompagner les professionnels et les particuliers avec des solutions simples dinformatique et de téléphonie adaptées à leur vie quotidienne.



Je suis à l'aise dans le commercial comme dans le technique, grâce à ce parcours riche et à la diversité des fonctions que j'ai tenues.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.