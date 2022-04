Georget GINO

-Tempérament proactif

-15 ans d'expérience professionnelle

-Expérience confirmée des stratégies de vente, de négociation et relation public.

-Une parfaite maîtrise des circuits de décisions dans le domaine automobile.

-Une expérience confirmée des techniques de management et de motivation.

-Une parfaite maitrise de l'organisation et de la conception de plans d'actions.

COMPÉTENCES CLÉS : Organiser, gérer, mobiliser, coordonner et contrôler l'ensemble des ressources nécessaires pour faire évoluer un chiffre d'affaire et l'image d'une entreprise, développer la compétence d'une force de vente et d'une équipe atelier, maintenir une image de rigueur, de professionnalisme et de motivation.





Mes compétences :

Gestion de la relation client

Force de proposition

Planning stratégique

Animation de formations

Coaching d'équipe

Facturation

Diagnostic technique

Management

Expertise technique

Gestion d'un compte d'exploitation

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Agencement de magasins