Gerard GERARD FOSTER (FOSTER)

Je suis scénariste anglaise et traducteur de scripts du français à langlais. Ça fait plus de vingt-cinq ans que jécris des scenarios, surtout pour des émissions destinées aux enfants tournage en direct et les animations. Au fil des années, jai écrit des centaines dépisodes de nombreuses séries réussies dont PJ Masks, Noddy, Postman Pat, Bing, Horrible Histories, Justins House et 4 OClock Club.



Aujourdhui, tout en continuant à écrire des scénarios originaux, je traduis aussi des scripts, des traitements, des arche personnages etc de français à langlais. Sil agit dune dramatique sérieuse, une série de science-fiction, une sitcom ou une animation rigolo, nhesitez pas à me contacter si vous avez besoin dune traduction fidèle, livrée à la date prevue et realisée avec passion, précision et inspiration.