Gestion De Patrimoine JEAN PICAVET INVESTISSEMENTS

A l’issue de 10 années passées en tant que développeur commercial au sein d’un cabinet de l’Aisne spécialisé en vente d’assurance vie et d’immobilier d’investissement délocalisé, je ressens la nécessité pour les investisseurs, d’un accompagnement personnalisé dans le cadre plus vaste de la gestion patrimoniale.

Cet accompagnement dédié n’existe pas chez les promoteurs, ni auprès des réseaux bancaires classiques.

Fort de ce constat, je décide en 2014, de suivre la formation la plus renommée en gestion de patrimoine – l’AUREP Clermont Ferrand – et obtiens le Diplôme Universitaire d’Expert en Gestion de Patrimoine en 2015.

C’est avec une réelle passion aujourd’hui que j’exerce le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Spécialiste de l’optimisation patrimoniale et fiscale, j’aborde à la fois les sujets de la transmission, la succession, les pacs et régimes matrimoniaux.

Je travaille également la renégociation d’emprunts, les modes de détention et d’exploitation de biens immobiliers ainsi que la constitution de Patrimoine Pierre dans l’immobilier résidentiel régional basé en Hauts de France et en Région Parisienne

Le sujet comporte des enjeux majeurs, il mérite une approche impliquée et indépendante de tout assureur, expert-comptable, promoteur, notaire ou banquier dont les intérêts peuvent être divergents.

Cette impartialité permet d’appréhender correctement votre situation dans sa globalité, de mesurer les risques, de simuler des alternatives financières et fiscales et atteindre de véritables effets de levier.

Je vous invite à me contacter au 06 22 76 22 67



Mes compétences :

Droit des successions

Fiscalité patrimoniale

Revenus locatifs

Transmission de patrimoine

Défiscalisation