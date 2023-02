Gilles GUILLOT

33 ans, 8 ans dans le secteur électronucléaire, actuellement en recherche de poste, disponible immédiatement, mobile sur toute la France, expatriation possible.



J'ai travaillé en tant qu'ingénieur consultant en sûreté des réacteurs nucléaires à eau pressurisée pendant 7 ans en Île-de-France en bureau d'études. Ayant quitté cette dernière fonction, à présent, mon souhait est d'évoluer d'avantage au contact des Installations Nucléaires de Base (INB).



Dans un premier temps, je ne suis bien sûr pas fermé à un poste 100% bureau d'études. Je reste également ouvert à d'autres secteurs d'activité me permettant d'évoluer vers le terrain.



Mes compétences :

Analyses d’exigences fonctionnelles des systèmes p

Instruction de règles de conduite incidentelle et

Mise à jour de règles de conduite accidentelle de

Transcription de règles en consignes de conduite i

Mise à jour de jeux de consignes de conduite des g

Classement d’équipements au regard de leurs rôles

Identification de l'instrumentation surveillant la

Édition de la synthèse des analyses d'exigences fo

Analyse des conséquences fonctionnelles des agress

Validation et qualification d'outils de calcul neu

NAVIDOC : visualisation en 2D des schémas mécaniqu

VISIO : rédaction de consignes de CIA

GRECO (Gestion des REgles de COnduite) : création

APOLLO2 : Code de calcul du transport neutronique

TRIPOLI4 : Code de calcul neutronique étalon Monte

SILENE : Mailleur de géométrie de cœurs de REP

Logiciel d'acquisition de spectre gamma

Spectromètre gamma, capteur de particules bêta