Gilles LECHAMPION

Avec une double formation technique et commerciale, j'ai opté pour une carrière dans la vente de produits techniques à dominante électronique ou mécanique ; ou de "solutions et services" en B to B.

D'une position d' Ingénieur d'Affaires à Directeur Commercial et Marketing, mon point fort réside dans une vision opérationnelle et stratégique de mon métier. Mon expérience réside dans :

.Trois marchés : la sécurité-contrôle d'accès /Incendie/Sonorisation, l'électricité et l'électronique, la quincaillerie.

.Deux types de ventes : Vente directe (Installateurs, Magasins, Industries, OEM, ) et via un réseau de Distribution généraliste ou spécialisé.

.La gestion d'équipe : Encadrement jusqu'à 25 personnes -Commerciales (ingénieur d'affaires,ADV), Techniques (Chiffrage devis, Mise en service, SAV) et Marketing (responsable produits,responsable communication)

.La gestion de projets : études de solutions clés en main

(étude, sourcing, formation, installation, services, contrat de maintenance)



Autre point d'importance : Je mets un accent particulier dans la communication, le contrôle intelligent et la confiance réciproque avec les équipes commerciales (Notamment celles délocalisées).



Autres expériences :

- Suivi d'agents commerciaux délocalisés (France,export)

- Suivi des fournisseurs etrangers (GB,ALL,ESP)



Mes compétences :

B to B

Industrie

Management

Distribution

Direction commerciale

Creative

Mecanique

Grands comptes

Prescriptions

Stratégie commerciale

Accompagnement terrain

Service client