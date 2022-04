Gilles SALOMON

De formation technique, diplômé en architecture d’intérieur, je réalise depuis 20 ans des chantiers en rénovation d’intérieur.

J’ai été au début de ma carrière de 1987 à 1989, le décorateur conseil de VILLEROY & BOCH au showroom de Paris.

Par la suite, mes chantiers en rénovation m’ont amené pendant une dizaine d’années à me spécialiser dans l’approvisionnent, le suivi de chantier avec les achats de matériaux, la gestion des commandes et de la sous-traitance.

Passionné par la conception, je n’ai cessé tout au long de ma carrière de prodiguer des conseils pour des projets de restructuration et d’aménagement d’intérieur, en parallèle de mon activité professionnelle d’acheteur.

J’ai désormais pris la décision de faire de ma passion mon activité principale.

Je vous invite à aller voir mon site,Array

Cela vous donnera une idée de mon approche.

Avec moi vous aurez la certitude d’un engagement personnel à la réalisation de votre projet.



Mes compétences :

Gestion

Restructuration

Btp

Second oeuvre

Architecture

Technique

Conception

Décoration

Architecture d'intérieur

Aménagement intérieur

SAP

Oracle

Support