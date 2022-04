Gilles TRICHET

Se certifier, se qualifier... ou pas, pourquoi et pour quoi ?

Entre injonction et obligation, le marché de la formation professionnelle tend vers un besoin d'identification, de clarification et de reconnaissance du professionnalisme des prestataires de formation professionnelle.



La loi de réforme de mars 2014, puis le décret de juin 2015, enfin la date fatidique de son entrée en application effective au 1er janvier 2017, tout ceci a provoqué des interrogations, des peurs pour les uns, de l'indifférence pour les autres.

Pouvoir attester de son professionnalisme et de la qualité de ses prestations est devenu plus qu'un atout, c'est un véritable pari.



Mais qu'elle soit volontaire ou prescrite, toute démarche visant à obtenir une certification ou à se faire qualifier nécessite, pour les structures comme pour les personnes, un éclairage, un accompagnement, proche de l'initiation parfois...



Alors, parlons-en ?



