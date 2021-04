Gilles VIEILLARD

Je dispose d'une expérience de 17 ans dans le domaine commercial (banque - finance et assurance) en tant que conseiller en développement du patrimoine.

Mon engouement pour ce secteur constitue l'axe principal de motivation d'enrichissement et d'accroissement de mes connaissances, via les études et des compétences acquises en réseau d'agences.

Ambitieux, innovant et réactif, je montre un engagement participatif au développement commercial de l'enseigne tout en agissant avec responsabilité, ouverture d'esprit, et dans l'intérêt de la satisfaction client.



Objectifs : Mettre à profit mes connaissances et mes compétences dans la gestion du patrimoine, l'immobilier, l'expertise, la gestion de projets, la gestion des risques, l'animation d'une équipe.



Grand projet : Jai pu apporter mon expertise au département marketing par la création doutils informatiques (programmés sous Excel-VBA) pour répondre à des besoins internes dans la vente de crédits immobiliers composites et du réaménagement de crédit.

Le nouveau logiciel de renégociation de crédit immobilier chez BNP PARIBAS a été entièrement repensé par mes soins, validé et diffusé par la direction de l'animation commerciale sur le plan national.

Axes de travail sur ce projet :

- Contribution à la refonte et à l'évolution du processus de traitement des demandes de renégociation de crédits immobiliers en lien avec les équipes juridiques, animation commerciale, marketing, maîtrise d'ouvrage, et du back-office.

- Programmation et création sous matrice Excel et VBA du nouveau processus.

- Présentation et appui auprès des équipes de formateurs-relais au sein des directions de réseau du nouvel outil de réaménagement.

- Participation à la définition des actions contribuant au développement du nouvel outil au sein d'une direction de réseau.

- Actions de formation et d'insertion.

- Accompagnement des conseillers dans l'amélioration de leur posture commerciale et sur l'utilisation du nouvel outil.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Informatique

Négociation commerciale

Microsoft Word

Développement informatique

Développement produit

Gestion de patrimoine

Banque de détail

Droit immobilier

Droit fiscal