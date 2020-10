Grégory DALL'ANESE

Issu d'une formation technique je me suis progressivement orienté vers le commerce et plus particulièrement la relation client.

Après avoir travaillé pour des métiers à fortes exigences comme le nucléaire, la défense et le ferroviaire, je me suis spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et de l'automobile.

Mes connaissances techniques me permettent d'être en mesure d'établir les flux de productions et d'optimiser les coûts de revient tout en respectant les plannings et les normatifs qualité.

Adepte du travail en équipe multi-métiers avec toutes les fonctions transverses de l'entreprise, et manager opérationnel, je suis l'interface quotidienne entre le client et l'entreprise.

J'ai participé activement à des déploiements d'ERP en gestion et exploitation de la data afin d'améliorer le pilotage de l'activité industrielle. Ces expériences m'ont permis d'avoir une vision et une maitrise globales de l'entreprise tout en développant mes connaissances informatiques et mon implication à diverses strates de l'entreprise.

Mes principaux atouts sont ma capacité d'adaptation, mon engagement, mon professionnalisme et ma soif d'apprendre.

Attiré par l'innovation et l'industrie de pointe, je suis à l'écoute d'opportunités principalement dans le secteur aéronautique dans les fonctions suivantes: Responsable de projets, Responsable programmes, Chargé d'affaires, Responsable de production et Responsable des opérations.



Mes compétences :

GPAO

Technico-commercial

Rigoureux

Organisation

Devis

Production

Planification

Gestion de projets

Chargé d'affaires

Relation client

Transport ferroviaire

Aéronautique

Sous-traitance

Nucléaire

Automotive

Achats