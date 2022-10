Guillaume BOIS MADEC

Responsable de Parc Automobile à Saint-Nazaire, j'ai notamment en charge l'acquisition et le renouvellement des matériels de la ville et la supervision du garage municipal.

Cela me permet d'acquérir de l'expérience en management, gestion financière et marchés publics et de gérer des projets stratégiques pour le développement de la ville de Saint-Nazaire.



Ma formation ICAM par apprentissage ma permis dacquérir de lexpérience avant même davoir mon diplôme dingénieur en tant quapprenti et consultant junior. Cette formation est très centrée sur lhomme et sur la formation humaine. Cela ma aidé à acquérir des valeurs et des compétences humaines.



Savoir :

Achats (définition du besoin, sélection de fournisseurs, négociation, suivi et réception, règle de commande publique)

Gestion budgétaire

Informatique : Pack office, Excel (VBA), logiciels métiers

Anglais : TOEIC 840



Savoir-faire :

Management déquipe (piloter, organiser, animer et décider, gestion du changement)

Communication écrite et orale

Gestion de projet, étude technico-économique

Méthode de maintenance, organisation industrielle, méthodes et outils de la qualité

Résolution de problèmes



Savoir-faire :

Capacité dadaptation

Sens du relationnel

Sens de lorganisation, rigueur

Sens de la communication

Travailler en équipe (fédérer et animer)