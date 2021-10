Guillaume Mabille, 41 ans, commissaire aux comptes et expert comptable, est diplômé E.M.Lyon (2002). Après un parcours de 18 ans au service du secteur financier à Paris et à New York au sein de EY, dont il devient associé en 2015, il rejoint KPMG en tant qu'associé en 2020. Son expérience inclut la direction d'audits d'établissements financiers internationaux de premier plan, et de nombreuses missions de conseil auprès des directions financières.



