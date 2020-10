Guillaume NARJOUX

Plus de 20 ans d'expérience au coeur du Management des grands opérateurs de sites multifonctionnels emblématiques en France: Sports, Entertainment, BtoB, de l' Accord Hotel Arena à Paris au Stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq en passant par le Palais Nikaia à Nice. Gestion de centres de profits, Développement, Programmation, gestion RH, Direction et coordination d'évènements (accueillant jusqu'à 56 000 spectateurs).

Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur de nombreux projets (conception/construction/exploitation).

Audit et Accompagnement dans le démarrage ou la reprise de nouveaux sites: accompagnement du changement et management de transition.



Mes compétences :

Management de transition

Direction de centre de profits

Evènementiel et Relations Publiques

Relations sociales

Accompagnement au changement