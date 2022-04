Hakim BEN DJEMIA

Spécialiste dans la mise en place d’outils d’aide à la décision, j’ai une expérience de 16 années. Je suis expérimenté pour apporter des réponses claires, précises, et techniques aux différentes missions qui me sont confiées.



Mes compétences me permettent d'intervenir tant au niveau fonctionnel que technique. J’analyserai vos besoins et vos attentes efficacement et vous propose par la présente mes services.



Vous trouverez ci-dessous mon dossier technique complet. J'espère que mon expérience, mes compétences et mon profil retiendront votre attention. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos besoins professionnels.