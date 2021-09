Dr Raissi Hakim ( 25 ans d’exercice)

-Chirurgien Orthopédiste et traumatologue

-Chirurgie de la main et des nerfs périphériques.

-Ex maître-assistant ( Hôpital de Ben Aknoun )

-Diplômé de microchirurgie ( Faculté Albert 1er de Montpellier )

-Diplômé de chirurgie de la main ( Université de Paris 7 )



Adresse : Quatres chemins de Kouba - Bourouba - Alger

Mail : raissi.ortho@gmail.com

Mob : 0549328269