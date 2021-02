Hamdi BOUNEB

Actuellement titulaire d'un master 2 en électronique, électrotechnique, ondes, automatique normand (EEOAN) parcours: systèmes énergétiques électriques (SEE) obtenu de l'Université Le Havre Normandie. Je suis un jeune homme dynamique, enthousiaste , dans les débuts de ma carrière professionnelle et je cherche des expériences et avoir des contacts pour mieux gérer ma carrière.



Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir de solides connaissances dans le domaine électronique et les systèmes énergétiques électriques, avec une première expérience dans le domaine d'énergie photovoltaïque.





Mes compétences :

Microcontroleur

Simulink

VHDL

MATLAB

C Programming Language

Xilinx

ISIS 7

Mikro C

Labview

Emu8086

Systèmes embarqués

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Pic C

Mplap

Psim

Flux 2D/3D

Sketch up