Harry RATOMAHENINA

Actuellement Officiel commerce Solidaire & réseaux travail avec les CE et les Mairies de la région Aquitaine en commerce solidaire.



Depuis notre reprise du mois de janvier 2018 et suite à l'énorme malveillance que nous avons subi de la part d'une banque Bordelaise ayant entraîné 3 licenciement sec , de gros retard sur notre activité vente auprès des comité d'entreprises et aussi sur les cotisations URSSAF, nous avons effectué une demande amiable auprès de cette banque, nous vous tiendrons au courant du résultat de cette démarche.



Malgré tout nous continuons à nous battre pour créer et inspirer le concept de commerce solidaire et promouvoir des emplois et formations.



Par ce concept nous participons à la révolution des consciences par l'évolution de nos pratiques.



Actuellement nous diffusons la marque de vernis à ongle « CLICHÉ ».



Nous remercions vivement pour leur collaborations :



* La mairie de Bouliac

* La mairie de Martignas-sur-Jalle

* La mairie de Bruges

* La mairie de Coutras

* La mairie de Latresne

* La société Oxbow à Mérignac

* La société d'exploitation des Établissements J. Veynat à Tresses

* La société TCS à Canéjan

* La société Meda Manufacturing à Mérignac

* La société Roxel à Saint-Médard-en-Jalles

* L'unité u1035 de iNSERM de l’Université de Bordeaux

* La société Sita SD suez à Cané jan

* La société EA Envol à Eysines

* La société Aquitaine bureau Informatique à Bruges



25% des ventes réalisé serons reversé à l'association ESPOIR POUR TOUS à Talence.



Nous avons aussi réalisé un dons de Tissus à cette association et nous allons faire un dons de Tissus également à l'association STOP MISERE à Bordeaux.



Nous avons l’espoir de réaliser de nombreux échanges avec cette association et pérennisé notre travail avec de nombreuses autres associations.



Nous vous invitons à nous rejoindre en adhérant à notre association et ainsi participer à la réflexion sur le commerce solidaire et l'évolution des pratiques



Rejoignez nous grâce à notre campagne d'adhésion et de dons en ligne Helloasso:



https://www.helloasso.com/associations/association-officiel-commerce-solidaire-reseaux/adhesions/adherez-a-l-association-officiel-commerce-solidaire-reseaux.



« IL EST UNE CHOSE PLUS IMPORTANTE QUE TOUTES LES ARMEES DU MONDE,UNE IDEE DONT LE TEMPS EST VENUE». VICTOR HUGO

Officiel.commerce.Solidaire & réseaux

« WE CHANGE THE WORLD ».



Notre association est persuadé de l'importance du concept de commerce solidaire, en termes de réalité sociales et économique. Nous nous battons depuis 2007 pour créer et inspirer ce nouveau modèle économique.





