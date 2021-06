.



********** Rentrée Septembre 2020/2021**********



Cours de darbouka débutant à Paris

Découvrez la Méthode du percussionniste *Hassan Abdel Khalek*

ET un nouveau Cours de darbouka niveau débutant

à partir de Jeudi 17 Septembre de 19h30 à 21h00.



*Et Samedi 19 Septembre de 20h30 à 21h30 cours de Sagattes débutant. Apprendre à jouer et danser avec les sagattes*



au 54, rue Emeriau M° Charles-Michel Paris 15ème - M° ligne 10 - Bus : 42, 70, 88.



#l'apprentissage se fait avec des techniques

rigoureuses. Le parcours de chaque élève est personnalisé #Offre : stages et cours de darbouka , cours de sagattes, cours de req, cours de bendir, cours de bongo, cours de tabl baladi (tabl saïdi), pour débutants / intermédiaires / avancés ; cours particuliers de rythmes et techniques pour professionnel

Renseignements & Inscriptions (Toute l'année)

06 08 99 01 06.

hassanabdelkhalek8@gmail.com

www.percussions-orientales.com

https://darbouka.free.fr