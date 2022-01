Hassan AZAD

Responsable de Projets



Expérience 100% bancaire depuis 1998



MES SPECIALITES :

- Pilotage financier

- ALM (Gestion Actif/Passif)

- Monétique

- Intégration de Progiciels

- Refinancement

- Crédit



MES COMPETENCES :

- Management déquipe

- Gestion des Risques

- Pilotage des activités, validation des livrables produits par léquipe (fonctionnels et techniques)

- Double compétence GRANDS SYSTEMES et NOUVELLES TECHNOLOGIES

- Relations avec le Métier et avec les Partenaires (Centre du Service, Service dExploitation)

- Participation aux appels doffres et aux choix des prestataires



Mes compétences :

Intégration de Progiciels

Monétique, Pilotage financier, Risque,Crédit

Double compétence MAINFRAME et NOUVELLES TECHNO.

ALM (Gestion Actif/Passif)