Helene CARLETTINI

Après avoir passé de nombreuses années à "vivre science", j'ai ressenti le besoin de "communiquer science".



Avec plusieurs expériences déjà à mon actif, je suis une passionnée des relations interpersonnelles et partenariats. J'aime partager un même objectif au sein d'une équipe, faire de nouvelles rencontres et échanger. Mes préférences? Tout ce qui touche à la science/innovation, leurs communications et développement de projets (dont événementiel).



Ultimement, mon but est de servir la science en offrant une tribune aux chercheurs et intervenants (industriels, académiques, étudiants), en la faisant connaître du grand public ou instances, encourager son financement et promouvoir ses retombées ou sa place en société. Pour y arriver, je travaille à établir des relations étroites et concrètes entre différents milieux, à valoriser et m'appuyer sur nos points forts, mais aussi à sensibiliser à une meilleure communication.



Les incontournables, dans ce que je recherche :

Science & innovation Recherche Relationnel



Spécialisations:

Coordination de projets et des communications Événementiel Contenu internet - Médias - Réseaux sociaux Recherche documentaire et rédaction (format, médium, public de tout type) Coordination d'équipe et/ou bénévoles Recherche et mise en place de partenariats Consolidation de communauté