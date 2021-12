Hélène LE GUELLEC

Psychologue diplômée en 2003, j'ai tout d'abord travaillé plusieurs années à l'université, en recherche appliquée et en enseignement universitaire, jusqu'à l'obtention du titre de Docteur en psychologie et de la qualification de Maître de Conférences, en 2008.

Je me suis engagée ensuite auprès d'une Association morbihannaise qui oeuvre pour les personnes en situation en handicap. J'y ai exercé, durant 13 ans, des fonctions de psychologue, mais aussi de cadre de direction d'établissements médicosociaux, auprès d'enfants, d'adultes et de personnes âgées.

Fin 2021, je fais le choix d'orienter mon activité professionnelle vers le libéral, en m'installant comme psychologue sur Vannes. J'accompagne des personnes adultes de 18 ans à 99 ans (voire plus !), dans les problématiques qui les préoccupent : https://www.doctolib.fr/psychologue/vannes/helene-leguellec