Hélène WOLFF

Diplômée d'un Master de Chimie – Spécialité Sciences Analytiques, je suis actuellement à la recherche d’un emploi en chimie analytique (chimie, environnement, agroalimentaire ou pharmaceutique).



Au cours de ma formation, j'ai acquis de nombreuses connaissances sur les techniques d'analyse, de préparation d’échantillons, de séparation et de validation de méthode. Celles-ci ont été appliquées lors de mes différents stages (Licence + Master) et plus approfondies lors de mon expérience en tant qu’ingénieur d’études au sein du CNRS. J’ai contribué au développement de plusieurs méthodes analytiques sur les pesticides, de l’optimisation de la méthode jusqu’à l’application sur échantillons réels.

En tant qu'Ingénieur - Chargée de validation, j'ai découvert l'aspect contrôle-qualité et l'application des différentes règlementations dans un laboratoire d'analyses agroalimentaires accrédité.



Mes compétences :

Chromatographie gazeuse

Chromatographie liquide

Spectrométrie de masse

SPME

Logiciels bureautiques usuels

Chromatographie

Recherche et développement

Chimie

Logiciels analytiques (Xcalibur, Azur, Saturn)

Freemind

GANTT Project