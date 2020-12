Hélène ZORNIG

Pour me présenter je dirais que ce qui me guide cest lhumain, le rôle et la place de chacun dans les organisations, les sociétés. Jaccompagne mes interlocuteurs grâce à 3 domaines de compétences :

- Sectorielle, des dispositifs, process etc qui sappliquent à la recherche demploi, la création d'entreprise, lorientation, linsertion, la réinsertion, la formation.

- Dans la construction et la gestion de la relation humaine, pour comprendre et faire évoluer les acteurs vers des situations gagnantes

- Une connaissance du tissu économique local et la compréhension des besoins des entreprises dans des secteurs en évolution constante.

Je suis persuadée que des solutions sont possibles pour tous (ou presque).



Mon rôle est de rendre chacun acteur pour définir et mettre en œuvre sa solution.



Mes compétences :

Recrutement

Développement commercial

Communication

Implantation Commerciale

Management

Relation clientèle

Création d'entreprise

Gestion du personnel

Commercial

B2B

Formation

Service à la personne

Insertion socioprofessionnelle

Handicap

Orientation professionnelle