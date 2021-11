Huan BRUNO

J'ai commencé le fruits et légumes il y a au moins 30 ans d'abord sur une plateforme de distribution puis j'ai fait cedico continent et enfin carrefour pendant 10 ans ce que je recherche s'est une nouvelle expérience dans une autre société ma formation a été réalisé tout au long de ma vie professionnel

ma dernière formation prise en compte est le stage de manager métier carrefour avec prise de poste 1 an plus tard au carrefour de Chambourcy puis carrefour Limay et enfin carrefour flins puis Auchan depuis 1 an.a la recherche d'un emploi a partir de fin aout debut septembre 2009 et depuis chef de secteur produits frais a Intermarché chatenay malabry pendant 4 ans et maintenant chef de secteur frais Intermarché a Mareil sur Mauldre et enfin chef de rayon frais super u