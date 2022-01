Ingrid PARYS

Passionnée par le design graphique, les subtilités du langage visuel et l'édition notamment.



J’ai pu développer mes connaissances pendant mes études et principalement au sein d'agences de communication.



J’aime également parcourir le net pour me tenir au courant des dernières tendances et nouveautés, aussi bien techniques que graphiques.



www.ingridparys.com



Mes compétences :

Suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop)

Suite Office (Word, Excel, Powerpoint)

Conception

Branding

Print

Édition

Communication

Corporate

Identité visuelle

Packaging

Photographie