Jean-Baptiste LHUILLIER

Mon engagement auprès de l'entreprise et de l'industrie a pour fondations les valeurs : valeurs portées par l'entreprise dans l'exercice de son activité, valeurs à la base des relations clients comme sous-traitants et valeurs humaines qui sous-tendent les interactions entre employés.



Je vis quotidiennement ces valeurs par le sens que je donne chaque jour à mes activités et celles de mes collaborateurs. Que cherchons-nous à faire ? Cela répond-il à nos valeurs ? Pourquoi faisons-nous comme ça ? Comment pouvons-nous faire mieux ?



Répondre à ces questions demande de l'adaptabilité pour faire évoluer les pratiques mais aussi du pragmatisme afin de ne pas copier des modèles industriels convenus qui n'auraient que peu d'effet pour l'entreprise : commencer par le bien avant de viser le mieux, être créatif pour trouver le fonctionnement qui convient le mieux à notre organisation.



Dans la structuration de mon travail et de celui de mes collaborateurs j'accorde, par expérience, une grande importance à l'équilibre entre la nécessaire standardisation et le savoir-faire des individus : préserver la compétence de l'entreprise face à un turn-over croissant sans pour autant faire des employés des pousse-bouton, faire évoluer les métiers pour augmenter la responsabilisation.



Enfin, j'accorde beaucoup d'importance à l'intégration de mes activités en gardant à l'esprit que les améliorations que je porte doivent également contribuer à l'approche globale : pas seulement la technique mais également la qualité, la productivité, la rentabilité.



