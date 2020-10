Jean-Charles PPL

Auditeur en Intelligence Economique

Counterintelligence analyst & Competitive intelligence



Savoir aurait tout changé !



Conserver en toute situation de la distance quant aux circonstances...

Polariser utilement l'esprit à la matière, subtilement la sagesse à la nature des choses...



Avoir le respect du sens de chaque chose et ne pas s'imaginer qu'il s'enseigne... anticiper l'imprévisible, adopter l'aléa et engager la chance.



La connaissance et l'anticipation sont essentielles. Penser le cadre de l'action et anticiper les signaux faibles qui définiront votre futur.



Un entreprise est une « puissance de moyenne impuissance » dont l'influence est primordiale.

L'interception d'information, le secret des affaires, les conditions d'un contrat, la fuite d'information confidentielle et la contre-influence sont autant de grains de sables au fonctionnement rentable d'une entreprise leader ou en conquête. Nous somme dans le paradigme de la guerre économique, de la guerre de l'information et de ses effets, mais également des tensions sociales et identitaires.