Jean-Christophe GODIN

Gestion d'activités et de centres de profit.

Services, équipements et activités immobilières touristiques



Généraliste en Immobilier. Spécialisé en Administration de Biens.

Habitat résidentiel - Habitat Touristique Montagne.

Diplômé du CESA - Tours (37) et de la Faculté de Droit d'Orléans (45).



Après 15 ans d'expérience dans le logement social public et privé (Départements 18, 93, et 74), premier virage professionnel dans les Alpes et 15 ans de Services en Immobilier : Transaction Immobilière (Neuf & Ancien) - Promotion Immobilière - Gestion Locative - Syndic de Copropriétés - Location de Vacances - Équipements touristiques - Rénovation énergétique.



Mes 2 autres piliers :

Les Arts Martiaux et la Culture Japonaise,

La Montagne, pratiquée pendant les 4 saisons.



Mes compétences :

Administration de biens

Gestion locative

Transaction Immobilière

Location de Vacances

Immobilier