Jean-Claude SAUZEAT

Ma Grande Passion le Bois. le bâtit !

Menuisier & Charpentier dans l’âme.

Agencer de l’Habitat et de multiples Magasins.

Restaurateur de "Monuments Historique" depuis de nombreuses années.

Chef d'Entreprise par souhait d'indépendance à Art Héritage And Company.

Conseiller en Immobilier chez: SAUZEAT IMMOBILIER

Je poursuis mon chemin de conseils aux particuliers et aux professionnels pour l'acquisition de leur future Propriété.

Depuis fin 2014 Délégué Régional Centre avec Urgences Patrimoine sur les dépts 18. 23. 36. 86. 87 et 37 maintenant. "Le Patrimoine ne peut pas lutter, nous devons l'aider !"



Mes compétences :

expertise travaux

Expertise immobilière

Commerce

Hotellerie à taille humaine

Agencement commercial

Charpente bois

Agencement de magasins

Menuiserie BOIS

Peinture

Restauration du patrimoine

Patrimoine immobilier

Rénovation

Négociation