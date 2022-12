Jean-Louis CZUBA

Ingénieur Informaticien Retraité chez Moi - Recherche d'activités en informatique pour compléménts financiers déclarés . Téléravail depuis mon domicile Et-Ou Travail sur site client en région parisienne ... Expériences 30 ans Chef de Projets techniques dans des environnements variés y compris le systéme d'exploitatiion OpenVMS et cluster

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESTATIONS INTELLECTUELLES EN INFORMATIQUES - 30 ans d'EXPERIENCES - connaissances pratiques et théoriques en développements de programmes, systémes et réseaux, assistance aux changements de logiciels et/ou matériels et/ou de procédures informatiques, normalisations (ISO ou spécifiques) - Cahiers des Charges - Etudes de Retour sur Investissement (ROI)



Environnements : BANCAIRES et INDUSTRIELS, Opérateurs Télécom



DOMAINES DE COMPETENCES

==========================

* Gestion de Projets I.T. demandant (ou non) expertise(s) technique(s), Documentation d'Architecture

* Systèmes et Réseaux, Développements de Programmes, environnements Oracle et RdB

* Sûreté de Fonctionnement : Plan de Continuité dActivité (PCA), Plan de Reprise dActivité (PRA)

* Fiabilisation et Sécurisation des accés et des flux de Données, Robotisation de Sauvegardes

* Expertise spécifique complémentaires sur OpenVMS (système et clusters, applications)



PROJETS SIGNIFICATIFS

=====================

Fiabilisation et automatisation dun atelier de fabrication de circuits intégrés (STM- Grenoble)



Migration dapplications production bancaires vers de nouveaux ordinateurs et systéme exploitation (BNP)



Sûreté de fonctionnement et sécurisation daccès aux données de diverses entités industrielles et bancaires



Mes compétences :

Robotisation Sauvegardes

Plan Reprise Activité

Plan Continuité Activité

Windows XP, 2000, 7

PowerBuilder

Informatique

Linux Unix

Tuning systéme

Réseaux informatiques & sécurité

Normalisation (ISO ou autre)

MsProject - Pert & Gantt

Clustering OpenVMS

Langage C

CFT - Transferts Securisés Fichiers

Langage Fortran

Langages objets Java - Powerbuilder

Langage Pascal

Documents et Architecture SI

Systéme Exploitation OpenVMS

Gestion des mises en production

Gestion des mises en Exploitation

Mises aux Normes

Management transversal

Transversalité savoirs

Retour sur Investissement - ROI

Double Take (Réplication Data+Basculement Server)

Fiabilité, D