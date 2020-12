Jean-Michel BOUREZAK

En reconversion professionnel, dans l'assistanat bureautique service administratif.

je me propose , pour aider des petites comme grosse entreprise même en bénévolat, je suis autodidacte:mais comme tout bon autodidacte il faut un formateur pour être plus rapide.

ci je peut faire du télétravail ce serai un plus.

étant en invalidité, je peut quand même me déplacer je peut aidé aux rappel de facture service ADV commerciale organiser et manager des équipes ayant travaillé pendant vingt ans dans la logistique traitement de commande chargement déchargement rappel de transporteur , je suis à l'écoute de toute proposition j'ai toujours travailler et cela me pèse de savoir que je ne sert plus à grand chose du moins ces mon ressenti bien sur il me faudrais un bureau je sais être à l'écoute, j'ai des connaissances en informatiques et m'adapte assez rapidement sur les logiciels pas de prospection et ni démarche téléphonique uniquement des appels entrant peut être envisageable.



COMPÉTENCES

mes compétences Saisie informatique service ADV service retour défectueux

mes compétences Sens du contact: physique et téléphonique

mes compétences Gestions de personnel et transporteur ordonnancement Gestion et traitement de commande, retour défectueux en relation avec le service achat gestion d'une plateforme avec 150 magasin préparation du dispatching et reservation pour expédition





MES CONNAISSANCES

Connaissance CEGID et CIEL Microsoft Office 2007 word, Excel, Power-point Publisher.

Connaissance Dépannage informatique micro-soudure changement disque dur

Animation multimédia