Jean-Michel LAPEYRE

RÉALISATION/SCENARIO :

2007: Le Guide Du Super Héros (Court fiction 5mn - Sony PD-150).

2005: Quand Vient La Nuit (Court fiction 20mn - Sony PD-150).

2004: Confessions Diaboliques (Court fiction ESRA 15mn - Super16).

2003: Mikado (Spot Pub ESRA 30 secondes - 35 mm).

2003: L’ Etau (Court fiction ESRA 10mn - 16 mm).



MONTAGE :

2013-15 : Les Lapins Crétins (série animée en 3D)

Monteur Toonboom & Vertigo à UBISOFT MOTION PICTURES RABBIDS.

2012-13 : Garfield (série animée en 3D)

Monteur Avid Media Composer à ELLIPSANIME (DARGAUD-MEDIA).

2011: Chicken Town (série animée en 3D)

Assistant Monteur Premiere Pro CS5 à ELLIPSANIME (DARGAUD-MEDIA).

2008-10: Garfield (série animée en 3D)

Assistant Monteur Final Cut Pro à ELLIPSANIME (DARGAUD-MEDIA).

2009: Film Mood 03-09 (film institutionnel)

Assistant Monteur Final Cut Pro à LA BOITE.

2008: Formation Montage chez ENTRE CHIEN ET LOUP PRODUCTION.

Remise à niveau technique FINAL CUT PRO 6.

2007: Super People (Court docu. 5mn - Sony PD-150).

Monteur Final Cut Pro.

2005: Clips vidéo Life Is Not A Dream et Shutaway (OXYGEN).

Monteur Adobe Première.

2003: Biactol (Spot Pub 30 secondes ESRA - BETACAM).

Monteur Avid X-Press.

2002: Chi va piano (Court fiction 5mn ESRA - 16 mm).

Monteur Table Atlas.



CADRE/PHOTO :

2008: Mini Chef Maxi Bon (15 émissions 3 mn – Sony PD-150).

Chef Opérateur pour la société QUELLE DRÔLE D’IDÉE.

2007: Festival Emergenza (Captation concert vidéo multicam).

Caméraman 2 du groupe ALCHEMY.

2003: Biactol (Spot Pub 30 secondes ESRA - BETACAM).

Assistant Electro.



PRODUCTION/RÉGIE :

2005: Stage à HIBOU PRODUCTIONS.

Assistanat production, écriture/ré-écriture scénariis, gestion de projet.

2002: Stage à BOITE 2 PROD.

Prépa-Prod / Régie émission TV (“On en rit encore !”).



AUTRES :

2006-07: Travail sur Projet Série TV Fantastique « Histoires Terriennes ».

Écriture Synopsis, Scénarios épisodes format 42mn, Bible Série.

2002: Chi va piano (Court fiction 5mn ESRA - 16 mm).

Chef Décorateur.



Mes compétences :

Montage

Réalisation

Scénario

Réalisation Courts Métrages

Toonboom Pro

Numérisation / Digitalisation

Final Cut Pro

Avid Media Composer