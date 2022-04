Jean-Michel ODIE

Toutes études de structure de batiment, Neuf, restructuration, ancien et patrimoine.

Diagnostic et expertise.



Secteur : Conseil - Ingénierie - Bureau d'Etudes

Domaines d’activités:



-L’ingénierie (pluridisciplinaire ou spécialisée)

Fondations spéciales

Structure maçonnerie et béton armé

Charpente métallique et bois

Étude thermique

Courants forts et faibles

VRD



- Maîtrise d’œuvre (générale ou partielle)

Étude de faisabilité

Conception générale et technique

Economie de la construction

Appel d’offres

Suivi de réalisation et visa de plans

Réception des travaux



- Expertise conseil

Expertise technique

Conseil et Assistance



Localisation : Rennes - ST Malo - France





Mes compétences :

Restructuration

Etude structure bâtiment neuf

Diagnostic structure