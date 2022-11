Jean-Pierre VITTON

Responsable de Programme R&D- Expert : Division Cinéma -KODAK



Dr 3e cycle en Physique : Sciences des matériaux. Formation scientifique par la recherche et l’enseignement en physique et chimie

J’ai débuté ma carrière comme ingénieur de recherche a la division Infra-Rouge du LETI ( CEN Grenoble) puis j’ai rejoint le Centre de recherches Kodak-France ou j’ai participé a la création d’un nouveau laboratoire ( sujets, équipements recrutements, collaborations.. ). J’ai créé un laboratoire intégré au Corporate Lab de Kodak ( USA) sur les mémoires optiques, puis j’ai développé d’autres voies et d’autres technologies : diamant monocristallin en couches minces, matériaux pour l’optique,…

Par la suite j'ai relevé un nouveau challenge en créant, animant, dirigeant la direction de la communication ( Kodak-3200 personnes, 80 ha).

J’ai ensuite rejoint le Centre d’expertise technique du cinéma ou j’ai été en charge de programmes de développement, en particulier j’ai créé et dirigé le centre d’expertise mondial du SON pour Kodak, j’ai participé a un programme d’archivage numérique sur film.. J’ai été en charge de missions d’expertise auprès de nos partenaires et de nos laboratoires clients ( USA, Europe, pays de l’Est )



J’ai particulièrement aimé créer des équipes et les animer, développer de l’expertise et de la connaissance pour atteindre des objectifs ambitieux. J’ai aimé l’aspect aventure de la recherche et des projets, les relations internes et externes, développer des collaborations, négocier, travailler en équipe transversale, les missions a l’étranger, enseigner, faire des conférences.



Mon parcours , mon experience, mon interet me porte a la direction de projets techniques ainsi qu'au developpemnt economique.



Mes compétences :

Chimie

Cinéma

Communication

Couches minces

CVD

Electronique

Infra rouge

Management

matériaux

Optique

Organisation

Physique

Physique Chimie

Recherche

Relations clients

Semiconducteurs