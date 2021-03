Jean SUNSERI

Anciennement salarié de la société Impika, affecté au service R&D , j’étais en charge de la conception et de la réalisation d'armoires électriques pour des imprimantes industrielles a jet d'encre.



Et plus précisément de :



- Réalisation de schémas électriques.

- Calcul , Dimensionnement et Réalisation de harnais de câbles.

- Réalisation d'armoire électriques et plans d'implantations.

- Constitution et Mise a jour de nomenclature d'achat, de fabrication et dossiers de définition.

- Réalisation de dossiers pour la sous traitance.

- Gestion des interfaces avec les autres corps d'état (mécanique, HVAC, etc.)



Mes compétences :

Conception

Gestion de Production

Management

Gestion Des Achats

Gestion Des Méthodes

Électronique

Lean Six Sigma

See User Access

Microsoft Office

See Project Manager

See Electrical Expert (Niveau II)

IGE+ XAO Certification Gold