Jérémy REBIERE

Bonjour,

Passionné par l'écologie et la protection de l'environnement, je souhaite poursuivre ma carrière dans la valorisation des composés d'origine naturelle, et investir mes compétences scientifiques et professionnelles pour la conception et le développement de produits et/ou procédés éco-responsables.

Titulaire d'un Master Pro en Procédé de Valorisation des Ressources Agricoles et Forestières, spécialité chimie environnement, et d'une Maîtrise québécoise en Science et Génie des matériaux lignocellulosiques, j'ai poursuivi ma formation par une thèse en Chimie _ Sciences de la Matière "Nouvelles méthodologies pour la détermination des distributions de masses molaires d'échantillons cellulosiques complexes", réalisée au sein du laboratoire de Chimie Agroindustrielle (LCA) entre les écoles de l'ENSIACET et de l'école d'ingénieur de Purpan (Toulouse).

Je souhaite poursuivre dans la recherche et développement sur un poste dans le secteur de la valorisation de biopolymères, en lien avec le développement de procédé ou l'étude de la valorisation de ressources naturelles, à but industriel.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via Viadeo ou à prendre contact par mail.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à le partager au sein de votre réseau.



Mes compétences techniques :

Chimie des matériaux/Chimie des polymères (développement, synthèse et caractérisation)

Chimie organique/Chimie Verte (valorisation biomasse; synthèse)

Chimie analytique (Chromatographie SEC, HPLC, FFF, CCM; RMN; ATG/DSC; MEB/DRX; FTIR..)



Je suis Dynamique et Sociable. Je sais m'adapter et être réactif. J'apprécie le travail en équipe et en collaboration sur des projets présentant des thématiques variées.