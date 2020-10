Jérôme BATAFOE

Après une expérience de 3 ans passée dans la restauration, je reviens aux sources : les Systèmes d’information.

Avec un profil polyvalent (AMOA, MOE, Gestion de projet et Management), je suis curieux/avide de savoirs et technologies. Ouvert et adaptable, je suis pragmatique et m’inscris toujours dans une approche projet.

A 46 ans, je souhaite partager/apporter mon expérience, développer et acquérir des compétences nouvelles, en particulier dans la Transformation digitale des entreprises et la Gestion des services (ITSM) au sein des Directions de Système d'Information (DSI).



Mes compétences :

E.7. Gestion des changements métiers

E.8. Gestion de la sécurité de l’information

E.6. Gestion de la qualité informatique

E.5. Amélioration des processus

E.3. Gestion des risques

E.4. Gestion de la relation client-fournisseur

E.2. Gestion des projets et du portefeuille de pro

D.11. Identification des besoins

D.10. Gestion de l’information et de la connaissan

D.9. Développement du personnel

D.8. Gestion des contrats

D.4. Achats

C.4. Gestion des problèmes

D.2. Développement de la stratégie pour la qualité

C.2. Support aux changements

B.6. Ingénierie système

C.1. Support utilisateur

B.4. Déploiement de solution

B.5. Production de la documentation

B.3. Tests

B.2. Intégration des systèmes

A.8. Développement Durable

A.6. Conception des applications

A.9. Innovation

B.1. Conception et développement d’applications

A.7. Veille technologique

A.5. Conception de l’architecture

A.3. Mise en place d’un plan d’activités

A.2. Gestion des niveaux de services

A.1. Système d’information et aligne