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Jerome FLATIN

  • assistant logistique
  • REALISATION DE PROJETS PERSONNELS
  • assistant logistique

NEUVILLE SUR SAONE

En résumé

25 ANS DE VENTE AUTOMOBILES EN B2C, B2B, VN, VO
MAITRISE TOTALE DES FINANCEMENTS ET PRODUITS DE FIDELISATION
ECOUTE DU CLIENT
GOUT DU CHALLENGE ET DE L'EFFORT (REALISATION ET DEPASSEMENT DES OBJECTIFS), RESISTANT AU STRESS, FORCE DE PERSUASION, AUTONOME, RESPECT DE LA CLIENTELE ET DE LA HIERARCHIE.
VOLONTE DE S'INVESTIR A LONG TERME DANS UNE ENTREPRISE ET DE SA "CULTURE"
PROFESSIONNALISME REPRISE VO
INTEGRATION DANS UNE EQUIPE
SENS DE L'ECOUTE ET DU CONTACT
PROFONDEMENT CONVAINCU QUE LA PROSPECTION, LA FIDELISATION ET LA SATISFACTION TOTALE DU CLIENT SONT VITALES.
PASSION POUR LE METIER DE VENDEUR AUTOMOBILES ET CONNAISSANCES DANS CE METIER EN PERPETUELLE EVOLUTION

Entreprises

  • REALISATION DE PROJETS PERSONNELS - Assistant logistique

    Autre | NEUVILLE SUR SAONE 2020 - maintenant TRAVERSEE A LA VOILE DE L'ATLANTIQUE
    CONSEILS EN ACHAT DE VOILIERS
    PARTICIPATION A DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES SUR LE SITE DE SAQQARA EN EGYPTE

  • PEUGEOT VILLEFRANCHE SUR SAONE - CONSEILLER COMMERCIAL AUTOMOBILE

    1998 - 2012

  • RENAULT LYON SUD - CONSEILLER COMMERCIAL VN

    Boulogne-Billancourt 1993 - 1998

  • CITROEN LYON RUE DE MARSSEILLE - CONSEILLER COMMERCIAL AUTOMOBILE

    1990 - 1993 VENDEUR VO ET MARCHANDS

  • CITROEN FELIX FAURE PARIS - CONSEILLER COMMERCIAL AUTOMOBILE

    1989 - 1990 VENDEUR VO PARTICULIERS ET MARCHANDS

  • PATRIOTE BEAUJOLAIS - JOURNALISTE PIGISTE

    1986 - 1987 REPORTAGES SUR TERAIN PIGISTE

Formations

Réseau