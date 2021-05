Jerome FLATIN

25 ANS DE VENTE AUTOMOBILES EN B2C, B2B, VN, VO

MAITRISE TOTALE DES FINANCEMENTS ET PRODUITS DE FIDELISATION

ECOUTE DU CLIENT

GOUT DU CHALLENGE ET DE L'EFFORT (REALISATION ET DEPASSEMENT DES OBJECTIFS), RESISTANT AU STRESS, FORCE DE PERSUASION, AUTONOME, RESPECT DE LA CLIENTELE ET DE LA HIERARCHIE.

VOLONTE DE S'INVESTIR A LONG TERME DANS UNE ENTREPRISE ET DE SA "CULTURE"

PROFESSIONNALISME REPRISE VO

INTEGRATION DANS UNE EQUIPE

SENS DE L'ECOUTE ET DU CONTACT

PROFONDEMENT CONVAINCU QUE LA PROSPECTION, LA FIDELISATION ET LA SATISFACTION TOTALE DU CLIENT SONT VITALES.

PASSION POUR LE METIER DE VENDEUR AUTOMOBILES ET CONNAISSANCES DANS CE METIER EN PERPETUELLE EVOLUTION