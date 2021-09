Jerome KUC

Administrateur système et réseaux fort de plus de 15 ans dexpérience dans linformatique, je suis particulièrement tourné vers les produits Microsoft.



Je travail actuellement sur l'administration de messagerie Exchange et sur la plateforme collaborative SharePoint.



Mon professionnalisme et ma volonté sont mes forces pour vous aider au bon fonctionnement de votre système dinformation.



Mes compétences :

Administration

Administration SharePoint

Antivirus

Messagerie

Messagerie exchange

Microsoft Active Directory

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Sharepoint

Sécurité

Microsoft Office 365