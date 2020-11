Jessica COINTOT

Dans le cadre de mon expérience professionnelle de ces vingts dernières années, jai successivement assuré des missions de secrétariat, de responsable clientèle, dencadrement déquipe puis dassistante ressources humaines.



Jai su évoluer grâce à mon implication, ma persévérance, mes capacités à travailler en autonomie et dadaptabilité.



Je désire davantage me positionner dans le domaine des ressources humaines, assistanat de Direction qui correspondent à mon portefeuille de compétences, ma personnalité et mon savoir être notamment discrète, communicative, attentive aux autres et organisée.



Mes compétences :

Persévérance

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur