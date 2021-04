Joana ARANTES CARIDADE

Actuellement infirmière dans un hôpital de soins de suite et rééducation spécialisé en pneumologie.



Cette expérience m'a apporté de nouvelles compétences et notamment celle d'infirmière spécialisée en éducation thérapeutique du patient (prévention primaire, secondaire et tertiaire). Ce domaine est, pour moi, primordial. Je suis convaincue que celui-ci limiterait l'aggravation de certaines pathologies, la prévention d'autres, ainsi que nombreuses hospitalisations... C'est pourquoi au sein de mon service, j'ai pu développer ce savoir-faire (élaboration et animation d'ateliers divers notamment sur la pathologie BPCO, les traitements, la VNI, la PPC, l'oxygénothérapie, les gestes de la vie quotidienne...).



De part la diversité du service, j'ai également approfondi mes connaissances sur les pathologies pneumologiques, les soins curatifs (PDS, GDS, CIP, KT IV/SC, ablation de fils/agrafes, pansements simples et complexes, stomies...).



Les soins palliatifs font également partis des savoirs que j'ai assimilé (prise en soin de la souffrance physique et psychique du patient, accompagnement de l'entourage...). J'ai également réalisé mon travail de fin d'étude sur la fin de vie.



Mes compétences relationnelles ont été développées face aux patients atteints de pathologie pulmonaire (personnes angoissées). J'ai donc acquéri un savoir être dans des situations stressantes.



J'ai également accompagné les pneumologues ainsi que la cadre de santé dans différents centres hospitaliers afin de développer le réseau de la Musse, dans le but d'expliquer l'intérêt des stages de réhabilitation respiratoire pour les personnes ayant une BPCO, et les patients qui ont ou qui vont subir une lobectomie.



Enfin, je dirai que je suis personne curieuse, rigoureuse, à l'écoute. Et dotée d'une bonne capacité d'adaptation. Dynamique et motivée, je souhaite relever de nouveaux challenges.



Je reste à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me joindre par mail joanacaridade@hotmail.fr.



Mes compétences :

Sens de l’organisation

Communication

Tutorat

Microsoft office

Travail d’équipe