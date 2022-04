Jonathan LOPES

Je pense que l'informatique est là pour apporter des solutions aux personnes, via ordinateurs.

Je suis un développeur/programmeur qui crée des applications/logiciels.

Laisse-moi un mot.



À la recherche de partenaires passionnés pour des projets secondaires.



Mon travail est principalement axé autour du web. Je veux rester à la pointe en explorant tous les angles.



Compétences:

Web basé sur du PHP, et le web sous toutes ses formes.

Algorithmique pure, normée, et agnostique, lorsque c'est approprié.

Dev full-stack, avec une préférence open-source.



Mes compétences :

JavaScript

Scripting

HTML

CSS

PHP

Software development

Project management

Web Development