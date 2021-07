Josephine COTTA

Actuellement en formation licence RH

&

Présidente-Fondatrice Association

CHARITÉS SANS FRONTIÈRES, a pour objet et vocation dapporter assistance aux personnes isolées, tout en valorisant les liens sociaux et solidaires.



Visite à domicile des personnes isolées,

Visite des malades dans les hôpitaux, maisons de retraites,

Visite des prisonniers, orphelins et sans abris,

Accompagnement et orientation des personnes isolées



PROJETS ACTUELS



CAFÉ ASSOCIATIF: Un lieu de vie, de rencontres, de convivialité et de créativité.



COLLECTE PHARMA SOLIDAIRE:

Nous distribuons aux sans abris, pharmacies solidaires et familles. Tout ce dont on peut avoir besoin en soins, hygiène et santé !