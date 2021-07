Judith TOUBALEM-TRESSOLS

Aujourd'hui, afin de transmettre la clé de ma réussite dans la vente pharmaceutique, je suis devenue formatrice professionnelle, avec une expertise de la vente.

Je possède une bonne maîtrise de l'anglais professionnel.



Mon programme, "Créer la confiance pour mieux vendre par la Communication dans la Transparence" est un training innovant apparenté à un modèle de vente avancée s'adaptant aux entreprises ainsi qu'à l'industrie pharmaceutique qui souhaitent développer la vente dans l'Excellence.



Cette formation va permettre à votre force de vente de réussir et de faire la différence dans l'éthique et la transparence dans le respect de la Charte de visite médicale.



Les résultats attendus :



• Maîtrise des techniques de vente

• Gagner en efficacité et en Excellence.

• Améliorer la qualité de l’information délivrée.

• Positionner les vendeurs en experts pour gagner en crédibilité.

• Augmenter la satisfaction client.

• Accroître les résultats en CA.



Mes compétences :

Pilotage de la performance

Expert des techniques de vente et de négociation

Evaluation et développement des compétences

Formation

Animation de formations

Ingénierie de formation

Conseil