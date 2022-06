Julia PRINTEMPS

Ingénieur d'études au service d'un développement durable des territoires, mes expériences m'ont appris à mobiliser mes savoir-faire et mes capacités d'adaptation, de rigueur, d'organisation et d'ouverture pour la réalisation d’études techniques et de prestations de conseil et d’accompagnement des collectivités publiques dans les domaines de l’aménagement du territoire, des VRD, de la gestion et la valorisation des milieux et ressources naturels et la gestion des risques.



Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil et d'un master en sciences du territoire, j'ai également obtenu le concours d'ingénieur territorial.



Après plusieurs expériences très enrichissantes dans le privé, je mets aujourd'hui mes compétences au service de Toulouse Métropole, à la Direction des Infrastructures.



Mes compétences :

VRD

Toulouse

Ingénieur d'études

Conduite de Projet

SIG