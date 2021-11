Julie MERCEY

Bonjour,



Je recherche activement un poste durable dans le domaine environnemental en Côte d'Or. Je suis spécialisée dans la qualité/pollution de l'eau (Bac +3) et j'ai une grande expérience dans le prélèvement et l'étude de la qualité de l'eau. Je reste néanmoins très ouverte et intéressée par les autres compartiments de l'environnement, notamment sur l'étude d'espèces animales ou végétales.

J'ai beaucoup d'expérience et d'affection pour le travail de terrain.

Fort de mes expériences réussies en tant que guide sur un bateau touristique, je suis également attirée par la vulgarisation scientifique. En effet, j'ai découvert que j'ai un très bon contact avec le public et des talents d'animatrices.

Mes autres qualités humaines sont l'autonomie, la persévérance, la curiosité, l'implication, le sens pratique et logique, la sympathie.



Je peux travailler en :

- instituts de recherche

- bureaux d'études

- laboratoires d'analyses

- grandes entreprises telles que Véolia, Lyonnaise des Eaux, Saur

- syndicats des eaux

- syndicats de rivières

- maisons de l'environnement

- communautés de communes

- associations environnementales ou humanitaires

- ONG



J'ai en ma possession une lettre de recommandation rédigée par l'un de mes précédents employeurs ; INRAE Lyon que je serai ravie de vous faire parvenir.



Je me tiens disponible pour un échange téléphonique ou une entrevue.



Mes compétences :

Comportement des pesticides dans l'environnement

Diagnostic et gestion de la ressource en eau

Traitement des eaux

Hydraulique

Chimie de l'eau (laboratoire et terrain)

Animation

Travail autonome ou en équipe

Cartographie

Base de données

Gestion d'expérimentations terrain et propositions

Prélèvement d'eaux (potable, usées, rivières, nappes...)