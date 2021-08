Julien BOURDONCLE

Diplômé de lÉcole Supérieure de Commerce de La Rochelle en 2008, j'ai été commercial puis responsable grands comptes pendant plus de 10 ans.



En 2021, j'ai décidé de me spécialiser dans la gestion de projet, et plus spécifiquement dans le digital. Pour cela, j'ai réalisé une formation avec Visiplus Academy intitulée "Gérer et piloter un projet digital".



Cette formation m'a permis de maitriser les sujets suivants:

- Concevoir et Piloter un Plan Marketing Online

- Gestion de Projet Web

- Google Analytics

- Piloter une refonte de site Web

- Rédiger un cahier des charges pour un projet digital

- Concevoir et Piloter une stratégie e-CRM



Passionné par ces sujets, j'exerce désormais à mon compte et accompagne des PME dans leur transition numérique.