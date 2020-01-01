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Julien PORCHERON

TAUXIGNY

En résumé

Expériences significatives dans l'encadrement et le Management des équipes commerciales depuis près de 8 années.
Connaissances et compétences dans le secteur de la distribution CHR et RHF.
Compétences sur l'Animation et le pilotage des équipes de ventes.

Mes compétences :
Animation d'équipe
Leadership
Négociation commerciale
Management commercial
Microsoft Office 365
Microsoft Office
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010

Entreprises

  • Sysco - Directeur Commercial

    TAUXIGNY 2019 - maintenant GARANT DU BON DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE RÉGIONALE ET NATIONALE DE L'ENTREPRISE.
    ANIMER LES ÉQUIPES MANAGÉRIALES. PILOTAGE DE L ’ACTIVITÉ COMMERCIALE ET DISTRIBUTION
    DÉFINIR SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS RÉGION RESPECT DES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES

  • OUEST - Responsable Commercial

    2019 - maintenant OUEST (Centre - Pays de Loire) -
    ENCADREMENT EQUIPE DE 6 MANAGERS, 1 RESP. GLACES, 1 RESP.FORMATION,
    1 COORDINATRICE COMMERCIALE, 2 RESP. COMPTES CLES, 38 COMMERCIAUX
    -------
    GARANT BON DEPLOIEMENT STRATEGIE COMMERCIALE REGIONALE ET NATIONALE
    ANIMER LES EQUIPES MANAGERIALES / PILOTAGE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET

    DISTRIBUTION
    DEFINIR, SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS REGION & KPI'S

    CA ANNUEL : 60 000 K EUR

    * Responsables des Ventes (Normandie / Anjou-Centre)

  • SYSCO - Directeur Commercial

    TAUXIGNY 2019 - maintenant ENCADREMENT D'UNE EQUIPE DE 6 MANAGERS, 1 RESP. GLACES, 1 CONSEILLER FORMATION PRODUITS,
    1 COORDINATRICE COMMERCIALE, 2 RESP. COMPTES CLES, 45 COMMERCIAUX
    GARANT DU BON DEPLOIEMENT DE LA STRATEGIE COMMERCIALE REGIONALE ET NATIONALE DE L'ENTREPRISE.
    ANIMER LES EQUIPES MANAGERIALES / PILOTAGE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION.
    DEFINIR, SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS REGION, RESPECT DES ENGAGEMENTS BUDGETAIRES.

  • OUEST - Responsable Commercial

    2019 - maintenant OUEST (Centre - Pays de Loire) -
    ENCADREMENT EQUIPE DE 6 MANAGERS, 1 RESP. GLACES, 1 RESP.FORMATION,
    1 COORDINATRICE COMMERCIALE, 2 RESP. COMPTES CLES, 38 COMMERCIAUX
    -------
    GARANT BON DEPLOIEMENT STRATEGIE COMMERCIALE REGIONALE ET NATIONALE
    ANIMER LES EQUIPES MANAGERIALES / PILOTAGE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET

    DISTRIBUTION
    DEFINIR, SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS REGION & KPI'S

    CA ANNUEL : 60 000 K EUR

    * Responsables des Ventes (Normandie / Anjou-Centre)

  • OUEST - Responsable Commercial

    2019 - maintenant OUEST (Centre - Pays de Loire) -
    ENCADREMENT EQUIPE DE 6 MANAGERS, 1 RESP. GLACES, 1 RESP.FORMATION,
    1 COORDINATRICE COMMERCIALE, 2 RESP. COMPTES CLES, 38 COMMERCIAUX
    -------
    GARANT DU BON DEPLOIEMENT DE LA STRATEGIE COMMERCIALE REGIONALE ET

    NATIONALE
    ANIMER LES EQUIPES MANAGERIALES / PILOTAGE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET

    DISTRIBUTION
    DEFINIR, SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS REGION & KPI'S
    CA ANNUEL : 60 000 K EUR

    * Responsables des Ventes (Normandie / Anjou-Centre)

  • BRAKE SYSCO - Responsable des Ventes

    2013 - 2019 2013 à mars 2019
    -------
    ENCADREMENT EQUIPE DE 7 CHEFS DE SECTEUR, 7 TELE-COMMERCIAUX, 1

    ENCADRER, ANIMER ET MANAGER LES EQUIPES DE VENTES.

    DEPLOIEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES DIVERSES (CONQUETE & RETENTION

    CLIENTS) = SUIVI DES KPI'S.

    GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATEGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT.

    CA ANNUEL : 14 000 K EUR

  • BRAKE SYSCO - Responsable des Ventes

    2013 - 2019 2013 à mars 2019
    -------
    ENCADREMENT EQUIPE DE 7 CHEFS DE SECTEUR, 7 TELE-COMMERCIAUX, 1

    ENCADRER, ANIMER ET MANAGER LES EQUIPES DE VENTES.
    DEPLOIEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES DIVERSES (CONQUETE & RETENTION

    CLIENTS) = SUIVI DES KPI'S.

    GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATEGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT.

    CA ANNUEL : 14 000 K EUR

  • BRAKE SYSCO - Responsable des Ventes

    2013 - 2019 2013 à mars 2019
    -------
    ENCADREMENT EQUIPE DE 7 CHEFS DE SECTEUR, 7 TELE-COMMERCIAUX, 1

    ENCADRER, ANIMER ET MANAGER LES EQUIPES DE VENTES.
    DEPLOIEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES DIVERSES (CONQUETE & RETENTION

    CLIENTS) = SUIVI DES KPI'S.

    GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATEGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT.

    CA ANNUEL : 14 000 K EUR

  • SYSCO - Responsable des Ventes

    TAUXIGNY 2013 - 2019 * Responsables des Ventes (Anjou - Centre) - BRAKE SYSCO France :
    ENCADREMENT D'UNE EQUIPE DE 7 CHEFS DE SECTEUR, 7 TELE-COMMERCIAUX, 1 RESP. COMPTES CLES, 1 RESP. TELEVENTE

    ENCADRER, ANIMER ET MANAGER LES EQUIPES DE VENTES.
    DEPLOIEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES DIVERSES (CONQUETE & RETENTION CLIENTS) = SUIVI DES KPI'S.
    GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATEGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT.

  • Brake Sysco France - Responsable des Ventes

    CORBAS 2013 - 2019 ENCADRER ANIMER ET MANAGER LES ÉQUIPES DE VENTES
    DÉPLOIEMENT D ’OPÉRATIONS COMMERCIAL ES DIVERSES (CONQUÊTE ET RÉTENTION CLIENTS).
    SUIVI DES KPI’ S
    GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATÉGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT

  • BRAKE SYSCO - Chef de Secteur

    2010 - 2013 (Indre & Loire) - 2010 à sept. 2013
    -------
    FIDELISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTION.
    NEGOCIATION ET COMMERCIALISATION DE LA GAMME EN COLLABORATION AVEC LA
    TELEVENTE, LOGISTIQUE, CREDIT...
    DEVELOPPEMENT DU CA, OPTIMISATION DE LA MARGE & DE LA SATISFACTION

  • BRAKE SYSCO - Chef de Secteur

    2010 - 2013 (Indre & Loire) - 2010 à sept. 2013
    -------
    FIDELISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTION.
    NEGOCIATION ET COMMERCIALISATION DE LA GAMME EN COLLABORATION AVEC LA
    TELEVENTE, LOGISTIQUE, CREDIT...
    DEVELOPPEMENT DU CA, OPTIMISATION DE LA MARGE & DE LA SATISFACTION

  • BRAKE SYSCO - Chef de Secteur

    2010 - 2013 (Indre & Loire) - 2010 à sept. 2013
    -------
    FIDELISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTION.
    NEGOCIATION ET COMMERCIALISATION DE LA GAMME EN COLLABORATION AVEC LA
    TELEVENTE, LOGISTIQUE, CREDIT...
    DEVELOPPEMENT DU CA, OPTIMISATION DE LA MARGE & DE LA SATISFACTION

  • SYSCO - Chef de Secteur

    TAUXIGNY 2010 - 2013 FIDELISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTION DU SECTEUR VIA LE RESEAU LOCAL.
    COMMERCIALISATION ET NEGOCIATION DE LA GAMME EN COHESION AVEC L'EQUIPE TELEVENTE, LOGISTIQUE, CREDIT...
    DEVELOPPEMENT DU CA, DE LA MARGE & DE LA SATISFACTION CLIENTELE.
    SUIVI ET ANALYSE DES INDICATEURS CLES DU SECTEUR.

Formations

  • IAE Toulouse

    Toulouse 2009 - 2010 Masters Degree

    : Master Marketing parcours « Marketing et Innovation » en alternance

  • IAE Toulouse

    Toulouse 2009 - 2019 Master

    : Master Marketing parcours «Marketing et Innovation» en alternance

  • IAE Toulouse

    Toulouse 2009 - 2010 Masters Degree

    : Master Marketing parcours « Marketing et Innovation » en alternance

  • IAE Toulouse

    Toulouse 2009 - 2010 Masters Degree

    : Master Marketing parcours « Marketing et Innovation » en alternance

  • IUT Tours Nord

    Tours 2008 - 2009 Licence Professionnelle

    ``Commerce Agroalimentaire`` en alternance - mention AB

  • IUT Tours Nord

    Tours 2008 - 2009 Licence Professionnelle

    ``Commerce Agroalimentaire`` en alternance - mention AB

  • IUT Tours Nord

    Tours 2008 - 2009 Licence Professionnelle

    ``Commerce Agroalimentaire`` en alternance - mention AB

  • IUT Tours Nord

    Tours 2008 - 2009 Licence Professionnelle

    ``Commerce Agroalimentaire`` en alternance - mention AB

  • IUT Tours Nord

    Tours 2006 - 2008 Diplome Universitaire de Technologie

  • IUT Tours Nord

    Tours 2006 - 2008 Diplome Universitaire de Technologie

  • IUT Tours Nord

    Tours 2006 - 2008 Diplome Universitaire de Technologie

    DUT Techniques de Commercialisation

  • IUT Tours Nord

    Tours 2006 - 2008 Diplome Universitaire de Technologie

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