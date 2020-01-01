Julien PORCHERON

-
Sysco
- Directeur Commercial
TAUXIGNY
2019 - maintenant
GARANT DU BON DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE RÉGIONALE ET NATIONALE DE L'ENTREPRISE.
ANIMER LES ÉQUIPES MANAGÉRIALES. PILOTAGE DE L ’ACTIVITÉ COMMERCIALE ET DISTRIBUTION
DÉFINIR SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS RÉGION RESPECT DES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES
-
OUEST
- Responsable Commercial
2019 - maintenant
OUEST (Centre - Pays de Loire) -
ENCADREMENT EQUIPE DE 6 MANAGERS, 1 RESP. GLACES, 1 RESP.FORMATION,
1 COORDINATRICE COMMERCIALE, 2 RESP. COMPTES CLES, 38 COMMERCIAUX
-------
GARANT BON DEPLOIEMENT STRATEGIE COMMERCIALE REGIONALE ET NATIONALE
ANIMER LES EQUIPES MANAGERIALES / PILOTAGE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET
DISTRIBUTION
DEFINIR, SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS REGION & KPI'S
CA ANNUEL : 60 000 K EUR
* Responsables des Ventes (Normandie / Anjou-Centre)
-
SYSCO
- Directeur Commercial
TAUXIGNY
2019 - maintenant
ENCADREMENT D'UNE EQUIPE DE 6 MANAGERS, 1 RESP. GLACES, 1 CONSEILLER FORMATION PRODUITS,
1 COORDINATRICE COMMERCIALE, 2 RESP. COMPTES CLES, 45 COMMERCIAUX
GARANT DU BON DEPLOIEMENT DE LA STRATEGIE COMMERCIALE REGIONALE ET NATIONALE DE L'ENTREPRISE.
ANIMER LES EQUIPES MANAGERIALES / PILOTAGE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION.
DEFINIR, SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS REGION, RESPECT DES ENGAGEMENTS BUDGETAIRES.
-
OUEST
- Responsable Commercial
2019 - maintenant
OUEST (Centre - Pays de Loire) -
ENCADREMENT EQUIPE DE 6 MANAGERS, 1 RESP. GLACES, 1 RESP.FORMATION,
1 COORDINATRICE COMMERCIALE, 2 RESP. COMPTES CLES, 38 COMMERCIAUX
-------
GARANT BON DEPLOIEMENT STRATEGIE COMMERCIALE REGIONALE ET NATIONALE
ANIMER LES EQUIPES MANAGERIALES / PILOTAGE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET
DISTRIBUTION
DEFINIR, SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS REGION & KPI'S
CA ANNUEL : 60 000 K EUR
* Responsables des Ventes (Normandie / Anjou-Centre)
-
OUEST
- Responsable Commercial
2019 - maintenant
OUEST (Centre - Pays de Loire) -
ENCADREMENT EQUIPE DE 6 MANAGERS, 1 RESP. GLACES, 1 RESP.FORMATION,
1 COORDINATRICE COMMERCIALE, 2 RESP. COMPTES CLES, 38 COMMERCIAUX
-------
GARANT DU BON DEPLOIEMENT DE LA STRATEGIE COMMERCIALE REGIONALE ET
NATIONALE
ANIMER LES EQUIPES MANAGERIALES / PILOTAGE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET
DISTRIBUTION
DEFINIR, SUIVRE ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORDS REGION & KPI'S
CA ANNUEL : 60 000 K EUR
* Responsables des Ventes (Normandie / Anjou-Centre)
-
BRAKE SYSCO
- Responsable des Ventes
2013 - 2019
2013 à mars 2019
-------
ENCADREMENT EQUIPE DE 7 CHEFS DE SECTEUR, 7 TELE-COMMERCIAUX, 1
ENCADRER, ANIMER ET MANAGER LES EQUIPES DE VENTES.
DEPLOIEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES DIVERSES (CONQUETE & RETENTION
CLIENTS) = SUIVI DES KPI'S.
GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATEGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT.
CA ANNUEL : 14 000 K EUR
-
BRAKE SYSCO
- Responsable des Ventes
2013 - 2019
2013 à mars 2019
-------
ENCADREMENT EQUIPE DE 7 CHEFS DE SECTEUR, 7 TELE-COMMERCIAUX, 1
ENCADRER, ANIMER ET MANAGER LES EQUIPES DE VENTES.
DEPLOIEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES DIVERSES (CONQUETE & RETENTION
CLIENTS) = SUIVI DES KPI'S.
GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATEGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT.
CA ANNUEL : 14 000 K EUR
-
BRAKE SYSCO
- Responsable des Ventes
2013 - 2019
2013 à mars 2019
-------
ENCADREMENT EQUIPE DE 7 CHEFS DE SECTEUR, 7 TELE-COMMERCIAUX, 1
ENCADRER, ANIMER ET MANAGER LES EQUIPES DE VENTES.
DEPLOIEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES DIVERSES (CONQUETE & RETENTION
CLIENTS) = SUIVI DES KPI'S.
GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATEGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT.
CA ANNUEL : 14 000 K EUR
-
SYSCO
- Responsable des Ventes
TAUXIGNY
2013 - 2019
* Responsables des Ventes (Anjou - Centre) - BRAKE SYSCO France :
ENCADREMENT D'UNE EQUIPE DE 7 CHEFS DE SECTEUR, 7 TELE-COMMERCIAUX, 1 RESP. COMPTES CLES, 1 RESP. TELEVENTE
ENCADRER, ANIMER ET MANAGER LES EQUIPES DE VENTES.
DEPLOIEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES DIVERSES (CONQUETE & RETENTION CLIENTS) = SUIVI DES KPI'S.
GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATEGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT.
-
Brake Sysco France
- Responsable des Ventes
CORBAS
2013 - 2019
ENCADRER ANIMER ET MANAGER LES ÉQUIPES DE VENTES
DÉPLOIEMENT D ’OPÉRATIONS COMMERCIAL ES DIVERSES (CONQUÊTE ET RÉTENTION CLIENTS).
SUIVI DES KPI’ S
GESTION DES COMPTES CLIENTS STRATÉGIQUES EN SUPPORT DU KEY ACCOUNT
-
BRAKE SYSCO
- Chef de Secteur
2010 - 2013
(Indre & Loire) - 2010 à sept. 2013
-------
FIDELISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTION.
NEGOCIATION ET COMMERCIALISATION DE LA GAMME EN COLLABORATION AVEC LA
TELEVENTE, LOGISTIQUE, CREDIT...
DEVELOPPEMENT DU CA, OPTIMISATION DE LA MARGE & DE LA SATISFACTION
-
BRAKE SYSCO
- Chef de Secteur
2010 - 2013
(Indre & Loire) - 2010 à sept. 2013
-------
FIDELISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTION.
NEGOCIATION ET COMMERCIALISATION DE LA GAMME EN COLLABORATION AVEC LA
TELEVENTE, LOGISTIQUE, CREDIT...
DEVELOPPEMENT DU CA, OPTIMISATION DE LA MARGE & DE LA SATISFACTION
-
BRAKE SYSCO
- Chef de Secteur
2010 - 2013
(Indre & Loire) - 2010 à sept. 2013
-------
FIDELISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTION.
NEGOCIATION ET COMMERCIALISATION DE LA GAMME EN COLLABORATION AVEC LA
TELEVENTE, LOGISTIQUE, CREDIT...
DEVELOPPEMENT DU CA, OPTIMISATION DE LA MARGE & DE LA SATISFACTION
-
SYSCO
- Chef de Secteur
TAUXIGNY
2010 - 2013
FIDELISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTION DU SECTEUR VIA LE RESEAU LOCAL.
COMMERCIALISATION ET NEGOCIATION DE LA GAMME EN COHESION AVEC L'EQUIPE TELEVENTE, LOGISTIQUE, CREDIT...
DEVELOPPEMENT DU CA, DE LA MARGE & DE LA SATISFACTION CLIENTELE.
SUIVI ET ANALYSE DES INDICATEURS CLES DU SECTEUR.